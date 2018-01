Nell'edificio abbandonato telecamere e mezzo chilo di droga: smantellata 'centrale dello spaccio' a Bitonto

Otto telecamere a colori puntate sulle strade circostanti e un monitor da 40 pollici attraverso cui sorvegliare costantemente la zona. Una vera e propria 'sala di controllo', allestita all'interno di uno stabile apparentemente abbandonato, nel centro storico di Bitonto, per monitorare costantemente l'area della relativa 'piazza di spaccio'. A smantellare la centrale delle attività illecite sono stati giovedì gli agenti della Polizia di Stato, che nel corso dell'operazione hanno sequestrato oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente tra marijuana, hashish e cocaina e arrestato un giovane che si trovava all'interno dello stabile.

Le aree di spaccio nel centro storico di Bitonto

La 'sala di controllo' delle attività illecite, la terza individuata dalle forze dell'ordine nel centro storico di Bitonto, era collocata nella cosiddetta area del 'Ponte' - una delle tre zone di spaccio insieme a quella di di San Luca e di Porta Robustina (in cui è avvenuto l'omicidio costato la vita ad Anna Rosa Tarantino). Il raggio d’azione delle telecamere inquadrava parte di via Solferino, via Sant’Andrea, via Arco di Cristo, piazzetta Salluzzo, vico Annunziatella e via Germano, strade che delimitano, appunto, la 'piazza' di spaccio in questione.

L'operazione della polizia: un arresto e il sequestro di droga

Gli uomini della Polizia di Stato, dopo aver circondato l’area nelle prime ore del mattino con l’ausilio del reparto Prevenzione Crimine, hanno fatto irruzione nello stabile. Proprio grazie alle telecamere di cui il posto era dotato, l’uomo all’interno, notato l’arrivo delle forze dell'ordine, ha cercato di fuggire attraverso i tetti portando con sè un borsone, di cui ha poi cercato di disfarsi lanciandolo all’interno di un terrazzino adiacente. Il giovane si è quindi rifugiato in un'abitazione vicina, dove è stato poi raggiunto e bloccato. All'interno del borsone, i poliziotti hanno rinvenuto circa mezzo chilogrammo di sostanza stupefacente già suddiviso in dosi e pronto alla vendita (324 grammi di marijuana, 101 di hashish, 20,8 di cocaina). L’arrestato, Michele Sabba, 23 anni, pregiudicato, è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.