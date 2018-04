In strada con la cocaina da spacciare, fugge all'arrivo della polizia: preso 27enne

Intercettato per le strade del quartiere San Pio con la cocaina pronta per lo spaccio. A finire in manette, bloccato dalla polizia, un 27enne barese.

Il tentativo di fuga e l'arresto

Gli agenti delle Volanti, durante un controllo nel rione, hanno notato alcune persone sospette, decidendo così di fermarle per ulteriori verifiche. Tra queste il 27enne che, notata la presenza dei poliziotti, si è dato rapidamente alla fuga. Il tentativo di dileguarsi però non è servito: inseguito a piedi dai poliziotti, è stato raggiunto e perquisito. Sono così saltati fuori 7,50 grammi di cocaina.

La droga è stata sequestata, mentre l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

