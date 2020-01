Da Bari 'in trasferta' per spacciare in discoteca: trovato con ecstasy e cocaina, arrestato giovane pusher

Sorpreso a spacciare droga in discoteca. Un 20enne barese, con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri di Castellaneta con l'accusa di di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Il giovane è stato bloccato in un locale notturno di Castellaneta Marina mentre cedeva della sostanza stupefacente a giovani avventori. Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti 5 grammi e mezzo di cocaina, suddivisi in 22 dosi, 10 grammi e mezzo di ketamina, suddivisi in 53 dosi e 19 pasticche di ecstasy del peso complessivo di 11 grammi. Il ragazzo è stato condotto in carcere.