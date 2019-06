Sorpresi a vendere droga in piazza Moro, inseguiti e catturati dopo fuga: bloccati due giovani di 20 e 19 anni

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno effettuato controlli nelle piazze del centro cittadino e in vari quartieri della città, a contrasto dello spaccio di droga. In manette, nel corso di un servizio in piazza Moro, a due passi dalla stazione centrale, sono finiti due giovanissimi originari del Gambia, di 20 e 19, regolari sul territorio nazionale, sorpresi a cedere una bustina di marijuana da un grammo a un 22enne barese. I due alla vista dei militari, hanno tentato una fuga a piedi. Bloccati in largo Sorrentino, avrebbero opporto resistenza ai militari scalciando e minacciandoli.

Nel corso della successiva perquisizione, sono stati trovati in possesso, complessivamente, di 6 dosi di marijuana per un peso totale di 15 grammi. Lo stupefacente è stato quindi sequestrato. I due giovani sono stati condotti nel carcere di Bari. Segnalato come assuntore il 22enne acquirente barese.