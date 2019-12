A spasso con la marijuana da spacciare: nella busta della spesa 300 grammi di droga

A passeggio per le stradine del centro storico di Bitonto con la busta della spesa. In quella borsa di plastica, però, non c'erano alimenti o prodotti per la casa ma la droga pronta per lo spaccio. Scoperto dai carabinieri del luogo, è finito in manette un 44enne pregiudicato del luogo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di controllo del territorio, svolto nel centro storico cittadino, una pattuglia di Carabinieri ha notato l'uomo che con atteggiamento sospetto camminava tra i vicoletti del centro con una borsa “per la spesa” tra le mani. Alla vista dei militari, l’uomo ha accelerato il passo, con il chiaro scopo di evitare il controllo da parte dei carabinieri, non riuscendo tuttavia nel proprio intento. Infatti, i militari lo hanno immediatamente bloccato e sottoposto ad una perquisizione personale nel corso della quale è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish del peso di 6 grammi circa, mentre all’interno della borsa in plastica che aveva tra le mani, sono state rinvenute 150 bustine in cellophane contenenti marjuana per un peso complessivo di circa 300 grammi. Tutto lo stupefacente è stato opportunamente sequestrato, mentre l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria di Bari.