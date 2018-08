Si nasconde in appartamento vicino per sfuggire alla Polizia: catturato spacciatore 31enne

La Polizia ha arrestato a Bitonto un pregiudicato 31enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno fatto irruzione, assieme ad unità cinofile, in un appartamento del centro storico dove hanno scoperto 90 dosi tra cocaina e marijuana, già pronte per la commercializzazione. Requisite anche 500 euro, ritenute provento di vendita della droga. Il 31enne aveva tentato inutilmente di nascondersi in un appartamento attiguo ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti, finendo in manette.