A Capitolo con hashish e cocaina da spacciare, in casa una serra per la cannabis: preso 32enne

Bloccato in auto dalla polizia sul litorale di Monopoli, all'altezza di Capitolo, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, hashish e marijuana già pronte per la vendita, di cui aveva cercato di disfarsi. Inoltre il 32enne barese, formalmente disoccupato, aveva con sé anche 4.400 euro in contanti. Gli accertamenti presso il locale Ospedale, tesi a verificare l’ipotesi di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, hanno dato riscontro positivo alla cocaina e all’anfetamina.

I controlli si sono quindi spostati nell'appartamento dell'uomo al quartiere Libertà, dove i poliziotti dell’UPGSP di Bari hanno rinvenuto non soltanto altra sostanza stupefacente (marijuana e cocaina), ma anche sostanza da taglio ed un locale coibentato e munito di lampade alogene, con apposito sistema di ventilazione forzata artigianale, destinato presumibilmente alla coltivazione della marijuana. Il fermato è stato denunciato, mentre la droga e gli strumenti per la coltivazione della marijuana sono stati posti sotto sequestro.