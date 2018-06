Sorpreso a vendere marijuana in casa, arrestato pusher 58enne di Bitonto

Fermato in casa, poco dopo visita di un nuovo 'cliente'. E' finito in manette a Bitonto, Damiano Cosimo Sivo, 58enne pregiudicato, sorpreso dalla polizia a spacciare nella sua abitazione.

Gli agenti, insospettiti dall'andirivieni di tossicodipendenti in via Petrarca, hanno effettuato un blitz nella casa dell'uomo, cogliendo sul fatto sia l'acquirente, che il pusher durante la compravendita. Una successiva perquisizione permetteva di rinvenire altre 105 dosi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e banconote di piccolo taglio.

L'uomo si trova ora in carcere a Bari, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.