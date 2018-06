Gira per la strada con cocaina e bilancino di precisione: preso 41enne

Sorpreso in possesso di numerose dosi di cocaina pronte per essere vendute con altra droga nascosta nella sua abitazione: la Polizia ha arrestato, a Bitonto, il 41enne pregiudicato Emanuele Incantalupo ,accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato individuato in una strada della cittadina barese: inutile il breve tentativo di nascondersi alla vista degli agenti.

Durante una perquisizione, la Polizia ha rinvenuto indosso al 41enne un bilancino di precisione. Poco più in là, è stato trovato anche il suo portafogli con all'interno i documenti, 5 dosi di cocaina e alcune banconote di piccolo taglio. Nella sua abitazione, inoltre, vi erano altre dosi dello stesso stupefacente. Il 41enne è così finito ai domiciliari.