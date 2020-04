Nel deposito un 'bazar dello spaccio' come base per le consegne a domicilio: "Modus operandi in tempi di Coronavirus"

Nel locale-deposito aveva allestito un bazar dello spaccio, attivo 24 ore su 24, come base per le consegne a domicilio di droga. Finisce così in manette un 31enne di Noicattaro, durante un'operazione dei carabinieri che ha permesso di recuperare 1,3 chili di sostanza stupefacente tra marijuana e hashish nel centro storico del comune barese.

È questo, infatti, il nuovo modus operandi della criminalità in tempi di coronavirus: "L’assiduo ed incessante controllo del territorio ha tuttavia permesso ai militari dell’Arma - spiegano in una nota - di notare i movimenti sospetti che avvenivano in questo vicolo cieco nel centro storico di Noicattaro ed individuare pertanto questo piccolo locale-deposito, dove veniva custodita e confezionata la droga". L’uomo è al momento agli arresti domiciliari.