Spaccio di droga a conduzione familiare: padre e figlio in manette a Loseto

Avevano organizzato in casa un vero e proprio supermercato della droga, nascondendo lo stupefacente in ogni stanza dell'appartamento, persino tra i barattoli di spezie e condimenti in cucina. Lo spaccio 'a conduzione familiare', gestito da madre, padre e figlio a Loseto, è stato scoperto e smantellato dai carabinieri della stazione di Carbonara, che hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione.

All’arrivo dei militari, giunti di sorpresa mentre il nucleo familiare stava uscendo di casa, è stato da subito avvertito un fortissimo odore di marijuana; immediata ed aggressiva è stata la reazione dei tre. Il capofamiglia, 50enne pluripregiudicato, il figlio 22enne incensurato e la madre, 46 enne incensurata, hanno infatti subito reagito, aggredendo i militari. Evidente il tentativo di attirare su di sè l’attenzione per impedire l’esecuzione di un’accurata perquisizione. Il maldestro espediente non ha però funzionato.

La perquisizione infatti è avvenuta regolarmente e nel corso delle operazioni, svolte anche con l’ausilio di un’unità cinofila specializzata nella ricerca di sostanze stupefacenti, i militari si sono trovati di fronte stupefacente di ogni tipologia occultato in ogni stanza della casa. La donna ha finanche simulato un malore, ma è stata comunque deferita in stato di libertà anch’essa per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, in quanto trovata in possesso di oltre 300 euro in banconote di piccolo taglio.

Al termine delle attività i militari hanno rivenuto e posto sotto sequestro numerosi involucri in cellophane contenenti complessivamente grammi 472 di marijuana; un involucro contenente grammi 67 “hashish”; nr.6 dosi sostanza stupefacente tipo “cocaina”, per complessivi grammi 3 nonché 2 bilancini di precisione e materiale vario per confezionare dosi. Padre e figlio sono stati condotti in carcere a Bari.