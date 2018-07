In casa cocaina e pasticche di ecstasy: 20enne arrestato per spaccio al Libertà

Deteneva in casa alcune dosi di cocaina e anfetamina e pasticche di ecstasy. Scoperto dagli agenti della Squadra Mobile di Bari durante una perquisizione è finito ai domiciliari, al quartiere Libertà, il 20enne barese Angelo Ranieri, con precedenti.

In particolare gli agenti hanno rinvenuto due dosi di cocaina, per un peso netto di 0.93 grammi, 2 bustine di cellophane trasparenti contenenti 13 pasticche di Ecstasy del tipo MDMA, per un peso netto di gr. 6.03, ed 8 dosi di Anfetamina, per un peso netto di gr. 0.88. Rinvenuto e sequestrato anche materiale utilizzato per il confezionamento degli stupefacenti ed un bilancino di precisione.