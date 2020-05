In giro con la droga, alla vista della polizia cerca di disfarsi di un panetto di hashish: giovane bloccato al Libertà

In giro per il quartiere Libertà con la droga, si è imbattuto nella polizia. Così il giovane, un 22enne barese, alla vista di un equipaggio di poliziotti in borghese ha tentato di defilarsi disfacendosi di un panetto di hashish, ancora integro e confezionato, riportante l'etichetta 'Lemon Haze' (letteralmente, 'confusione al limone'). Il gesto però non è sfuggito agli agenti che hanno fermato il giovane identificandolo nel ventiduenne barese Rocco De Gifico, con precedenti.

Il ragazzo è stato quindi condotto presso la propria abitazione dove gli agenti hanno effettuato una perquisizione: sono così stati rinvenuti materiale per il confezionamento dello stupefacente e un micro-cellullare facilmente occultabile, secondo gli investigatori utilizzato probabilmente per gestire gli affari illeciti. Per il 22enne sono stati disposti i domiciliari.