Getta dalla finestra borsa con la droga per sfuggire all'arresto: bloccato 19enne a Bari Vecchia

Per sfuggire all'arresto ha cercato di nascondere la droga, gettando dalla finestra la borsa in cui era contenuta: i Carabinieri hanno arrestato a Bari Vecchia un 19enne. Il ragazzo, nel corso di una perquisizione domiciliare, era stato trovato in possesso di 93 grammi di marijuana all'interno di un borsello. Inutile il tentativo di farlo sparire lanciandolo dalla finestra. Lo stupefacente è stato recuperato dai militari assieme a 475 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Nel corso di un altro servizio, i militari hanno arrestato anche un 21enne, sorpreso con 75 involucri contenenti marijuana, del peso complessivo di 80 grammi.