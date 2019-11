Si spartiscono barattoli pieni di marijuana, pizzicati dopo i controlli: arrestati tre giovani

Tre giovani sono stati arrestati dai Carabinieri a Mola di Bari, sorpresi con diversi barattoli di vetro contenente marijuana che, in precedenza, si sarebbero divisi tra loro. I militari li hanno individuati mentre viaggiavano su un'auto, nel corso di alcuni controlli effettuati in zona.

All'interno dell'abitacolo sono stati trovati 20 grammi di marijuana. Successivamente, le perquisizioni si sono spostate all'interno delle loro abitazioni sono stati rinvenuti i barattoli: il tutto è stato sequestrato assieme a materiale per il confezionamento e bilancini. In totale è stato requisito un kg di droga. I tre sono finiti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio.