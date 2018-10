Gestione del traffico di stupefacenti a Mola con base in un bar del centro: sette condanne

Sette pregiudicati originari di Mola di Bari sono stati condannati a pene comprese tra i 18 anni e i 12 mesi di reclusione per i reati, a vario titolo contestati, di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, nell'ambito del processo sulla gestione dello spaccio di droga nella cittadina alle porte del capoluogo.

La sentenza è stata emessa dal gup del Tribunale di Bari al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Al vertice del gruppo, secondo gli inquirenti, il 37enne Giuseppe Benito Tanzi, condannato a 18 anni di carcere. La droga, in base alle indagini dei Carabinieri coordinate dai pm Fabio Buquicchio e Isabella Ginefra, sarebbe stata nascosta in uno dei bar dei presunti affiliati, nel centro di Mola. All'esterno vi sarebbero state vedette per controllare i movimenti delle Forze dell'Ordine.