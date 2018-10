Spaccio di droga a Palo, in manette un 34enne pregiudicato: in casa nascondeva cocaina ed eroina

Gestiva una fiorente attività di spaccio di droga a Palo del Colle, nel Barese, attività illegale che ha portato sabato scorso all'arresto di un 34enne da parte della Squadra Mobile della Polizia. In manette è finito un pregiudicato tunisino, Mohamed Nefati, nella cui casa sono stati ritrovati diversi tipi di droga e i proventi dell'attività di spaccio.

In particolare gli agenti hanno sequestrato 103 grammi di eroina, 0.7 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento e per il taglio della sostanza, il tutto nascosto nel cassetto di un mobile della cucina. Sigilli anche a banconote per un totale di 880 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo i controlli di rito, il 34enne è stato portato in carcere a Bari.