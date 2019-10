Spaccia nel parco al San Paolo, preso 21enne. In cantina il laboratorio per preparare le dosi

Sorpreso a spacciare nel giardino pubblico di via De Ribera, al San Paolo, trovato in possesso di diverse dosi di droga e arrestato dai carabinieri. In manette, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è finito nel weekend un 21enne pregiudicato del luogo.

I carabinieri, insospettiti dal via vai di ragazzi dal parchetto, hanno sorpreso il giovane in flagranza. Oltre alla perquisizione personale, i militari hanno esteso i controlli all'abitazione del 21enne. Sono stati così complessivamente rinvenuti e sequestrati circa 200 dosi e 25 ovuli di sostanze stupefacenti e psicotrope di varie tipologie (hashish, marijuana, chetamina e MDMA) oltre a tre buste contenenti altri 350 grami circa di marijuana e 195 euro, con ogni probabilità provento dello spaccio solamente di qualche ora. La droga era detenuta all’interno della una cantina di pertinenza dell’abitazione, divenuta un vero e proprio laboratorio per il confezionamento delle sostanze, pronte per essere spacciate.

Il giovane dopo essere stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del processo.