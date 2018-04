In casa dosi di cocaina pronte per la vendita: arrestato pregiudicato 19enne

I Carabinieri di Ruvo di Puglia hanno arrestato un 19enne già noto alle Forze dell'Ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: il giovane era stato notato mentre era in corso uno 'scambio' tra lui e un acquirente. I militari, entrati in azione, hanno bloccato il ragazzo che era riuscito a fuggire nella sua abitazione. All'interno sono state rinvenute svariate dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, dal peso complessivo di 2 grammi, oltre a 830 euro in contanti ritenuta provento dell'attività di spaccio.