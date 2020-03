"Dammi i soldi o ti faccio vedere che succede", minaccia il 'cliente' che non paga la droga: pusher in manette per estorsione

"Paga la droga o ti riempio di botte, vengo a casa tua e ti faccio vedere io": minacce sempre più insistenti, rivolte al 'cliente'/amico che non aveva pagato la marijuana ceduta dal pusher. Fino a quando la vittima, un 26enne di Toritto, ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri: così lo spacciatore, un 33enne del luogo con precedenti, è finito in manette con l'accusa di estorsione.

Raccolta la denuncia della vittima, i carabinieri del luogo, al comando del capitano Corrado Quarta, hanno organizzato un appuntamento 'trappola' con il pusher per la consegna del denaro: in casa della vittima, però, lo spacciatore ha trovato ad aspettarlo anche due militari in borghese, che lo hanno bloccato subito dopo aver intascato tutto ciò che la vittima aveva, ovvero la somma di dieci euro.

All’atto dell’arresto il pusher, disoccupato, aveva con sè 230 euro che sono poi stati sequestrati poiché ritenuti il provento della pregressa attività di spaccio. Dopo la convalida dell'arresto, il 33enne è stato collocato ai domiciliari. Indagini in corso da parte dei Carabinieri sulla posizione di altre persone coinvolte nella vicenda.