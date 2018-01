Spaccio di droga nel nord e nell'hinterland barese, raffica di arresti

Avrebbero rifornito le principali piazze di spaccio nel nord e nell'hinterland barese con grossi quantitativi di hashish, marijuana, cocaina ed eroina, procurandosi guadagni di diverse migliaia di euro al giorno.

Diverse le ordinanze di custodia cautelare eseguite in queste ore dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, su disposizione del Tribunale di Trani. L'operazione antidroga vede impegnati un centinaio di militari, con l’ausilio di un elicottero e di unità cinofile.

I provvedimenti colpiscono un gruppo criminale, operante nei Comuni di Trani e Palo del Colle, dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini, iniziate dalla Compagnia Carabinieri di Trani nel 2016, sono state condotte con pedinamenti e complesse intercettazioni. In tale contesto, 10 sono state le persone già arrestate in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti.