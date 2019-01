In auto con l'eroina, alla vista della polizia tenta la fuga: preso 58enne

Fermato dalla polizia per un controllo, tenta di fuggire liberandosi di sei dosi di eroina. Bloccato dopo un breve inseguimento, in manette è finito, nei giorni scorsi a Torre a Mare, il 58enne Nicola Lorusso, con precedenti di polizia, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a P.U.

Nell’ambito dei servizi predisposti per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, un equipaggio dei “Falchi” della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso ha deciso di sottoporre a controllo il 58enne che viaggiava a bordo di un’autovettura in direzione del quartiere San Paolo. L’uomo ha inizialmente rallentato la marcia del proprio veicolo per poi accelerare improvvisamente cercando di guadagnare la fuga. Dopo un breve inseguimento di alcune centinaia di metri è stato bloccato; durante la fuga ha tentato di disfarsi di 6 dosi di eroina, prontamente recuperate dagli agenti.

Le successive perquisizioni eseguite presso il suo domicilio ed in un’altra autovettura nella sua disponibilità hanno consentito di rinvenire e sequestrare ulteriore sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento; complessivamente sono stati sequestrati 25 involucri contenenti circa 70 grammi di eroina.