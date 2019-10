Con le dosi di eroina pronte da spacciare: preso 44enne a Casamassima

I carabinieri lo hanno sorpreso mentre, dalla sua abitazione, cedeva due dosi di eroina ad altrettanti acquirenti. Così è stato arrestato a Casamassima un 44enne già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 10 grammi della stessa sostanza stupefacente pronta per essere ceduta, materiale per il taglio ed il confezionamento della droga, nonché la somma contante di circa 1.045 euro, ritenuta il provento dell’illecita attività di spaccio.

Sulla scorta dei fatti accertati, il pusher, su disposizione della competente A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre i due assuntori sono stati segnalati all’ U.T.G. di Bari.