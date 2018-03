In strada con l'hashish da spacciare: 22enne arrestato al quartiere Libertà

Bloccato in strada dai finanzieri, e trovato in possesso di 17 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio.

Inutile il tentativo di fuga alla vista dei militari. In manette è finito un 22enne del quartiere Libertà, pregiudicato con precedenti per droga, riconosciuto dalle Fiamme Gialle che, giorni prima lo avevano trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente che non ne ha consentito l’arresto ma bensì solo una segnalazione all’Autorità prefettizia. Questa volta, invece, è andata peggio allo spacciatore barese che, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 17 grammi di hashish già suddivisi in tre dosi pronte per lo spaccio.

Il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione per essere giudicato nei prossimi giorni con il “rito direttissimo”.