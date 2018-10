Nei pressi della scuola con la droga da spacciare: 20enne arrestato in corso Cavour

Si aggirava in corso Cavour, tra il ponte e l’area pedonale antistante il liceo 'Scacchi'. Intercettato dagli agenti delle Volanti e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 8.05 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte per essere smerciate, e della somma di 520 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Così un 20enne è stato arrestato.

La perquisizione, estesa alla sua abitazione, ha permesso di rinvenire e sequestrare l’ulteriore somma di 200 euro ed altri 2,15 grammi di marijuana. Per il giovane pusher sono stati disposti gli arresti domiciliari.