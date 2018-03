"Arrotondava lo stipendio spacciando marijuana": in manette addetta alle pulizie in una scuola

Lo stipendio come addetta alle pulizie non le bastava e così 'arrotondava' con lo spaccio. Finisce agli arresti una 48enne, che lavorava all'interno di un istituto scolastico superiore a Turi, nel Barese, già finita nei guai con la giustizia in passato: a ottobre venne trovata in possesso di una notevole quantità di cocaina. Questa volta gli inquirenti la accusano di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La donna è stata sorpresa poco prima di iniziare il turno di lavoro con 10 grammi di marijuana, già pronta in dosi per essere venduta. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Gioia del Colle l'hanno prima sorpresa con la droga, poi hanno proseguito il controllo in casa, trovando sul terrazzino 200 grammi di cocaina e 1100 euro in banconote di piccolo taglio. La donna aveva anche realizzato un complesso sistema di videosorveglianza per evitare l'arrivo a sorpresa delle Forze dell'Ordine. Ora si trova agli arresti domiciliari.