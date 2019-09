Sorpreso a spacciare hashish in strada, 20enne in manette a Molfetta

Sorpreso in strada mentre cedeva una dose di hashish ad un acquirente, bloccato e arrestato dai carabinieri. In manette è finito un 20enne di Molfetta.

I militari, nel corso di un controllo nella zona di via Sen. Palummo, lo hanno sorpreso in compagnia di un 'cliente'. Il ragazzo ha tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato e trovato in possesso di 23 dosi di hashish per un peso di 26 grammi e la somma in contante di 590 euro, ritenuta provento dello spaccio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro mentre il 20enne, su disposizione della Procura della Repubblica – presso il Tribunale di Trani, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.