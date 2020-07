Spaccia sotto gli occhi degli agenti antidroga, beccato 34enne: trovato in possesso di eroina e cocaina

Stava cedendo una dose di sostanza stupefacente ad un assuntore abituale, ma lo scambio è avvenuto proprio sotto gli occhi degli agenti della sezione antidroga che si trovavano in zona, a Poggiofranco. Così immediato è scattato l'intervento dei poliziotti che hanno fermato e perquisito l'uomo, un 34enne con precedenti specifici.

Gli agenti hanno sequestrato la droga, 2.7 grammi di eroina, per poi perquisire l'abitazione del 34enne dove sono stati rinvenuti altri 90 grammi di sostanza stupefacente (eroina e cocaina), già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta. Sequestrate anche alcune banconote da 20 euro false.

(foto di repertorio)