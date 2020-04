In casa la centrale dello spaccio, blitz della polizia al Libertà: nella lavatrice droga per 5mila euro

La droga - circa tre chili di marijuana, che avrebbero fruttato almeno 5mila euro - era suddivisa in confezioni pronte per essere smistate, e nascosta in lavatrice. A scoprire la centrale dello spaccio, in un'abitazione al quartiere Libertà, sono stati i poliziotti della Squadra Mobile, unitamente ad Unità Cinofile dell'U.P.G.S.P.. In manette è finito un cittadino nigeriano di 35 anni, irregolare sul territorio nazionale.

L'incursione degli agenti della Sezione Criminalità Straniera e delle Unità Cinofile antidroga ha permesso di rinvenire e sequestrare anche materiale per il confezionamento dello stupefacente (bilancino e bustine), un quaderno contenente appunti relativi allo spaccio e la somma di 500 euro in banconote di diverso taglio. Il 35enne è stato condotto in carcere a Bari.