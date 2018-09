Cronaca Libertà / Via Francesco Crispi

Esplode colpi di pistola contro l'ex compagno: ferimento in strada al Libertà

E' stata la vittima, un 35enne, a chiedere aiuto ai carabinieri: è stato ferito in maniera non grave ad un gluteo. La donna è ricercata. In precedenza aveva denunciato l'ex per atti persecutori