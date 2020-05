Ultima ora: sparatoria a Bari, colpi d'arma da fuoco nel quartiere Carrassi

Si tinge di giallo la sparatoria avvenuta nel pomeriggio di oggi a Bari nel quartiere Carrassi, in via Piave. E' mistero sull'accaduto in quanto gli agenti di polizia intervenuti sul posto dopo la segnalazione fatta al 113 circa alcuni colpi di arma da fuoco, hanno ritrovato solo alcuni bossoli ma nessuno sul posto. Non risultano quindi feriti. Seguono aggiornamenti

