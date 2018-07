Sparatoria all'alba a Bari Vecchia: ferito pregiudicato 22enne in largo Chiurlia

Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi, questa mattina all'alba, nei confronti di un pregiudicato 22enne, Filippo Cantalice, ferito mentre si trovava in largo Chiurlia, alle porte di Bari vecchia. Il giovane è stato ferito ad un polpaccio: trasportato al Policlinico, non è in gravi condizioni. Sull'episodio indagano i Carabinieri i quali avrebbero già ascoltato il giovane per ricostruire le modalità d'azione dell'agguato e risalire ai responsabili.