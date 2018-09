Far west e sparatoria nel centro storico di Bitonto: tre persone arrestate per l'agguato di febbraio

Avrebbero partecipato ad una spedizione 'punitiva' nel centro di storico di Bitonto per colpire un esponente del clan rivale Conte, esplodendo colpi di pistola ai danni dell'uomo e di una vedetta minorenne, ferendoli e non uccidendoli poiché i due riuscirono all'ultimo momento a trovare rifugio in alcune abitazioni vicine: i Carabinieri hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere ai danni di Benito Ruggiero, 28 anni, Rocco Mena,30 anni, ed Arcangelo Zamparino, 42 anni, considerati esponenti del clan Cipriano, ritenuti responsabili della sparatoria avvenuta il 23 febbraio nella cittadina barese.

I provvedimenti sono stati elessi dal Gip di Bari Francesco Mattiace su richiesta dei procuratori Dda Ettore Cardinali e Marco D'Agostino. L'episodio si inserirebbe nella faida tra i due gruppi che controllano le attività illecite e criminali a Bitonto, i clan Conte e Cipriano. Un confronto violento e senza scrupoli, culminato con l'uccisione per errore, lo scorso 30 dicembre, dell'83enne Anna Rosa Tarantino per le vie del borgo antico di Bitonto. Nella sparatoria venne anche ferito un ragazzo che apparteneva al clan Cipriano.

La sparatoria in risposta ad un altro episodio di pochi giorni prima

Secondo gli inquirenti, l'episodio di febbraio sarebbe scaturito da un'aggressione subita da "un giovane rampollo" di uno degli esponenti del gruppo Cipriano, da parte di personaggi riferibili al clan Conte. Da lì la risposta armata con due feriti, in cui, per un caso, non vi furono vittime. I tre sono stati incastrati dalle dichiarazioni dei testimoni e anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza collocate nella città vecchia di Bitonto. Ruggiero e Mena erano già detenuti da marzo scorso, poiché ritenuti responsabili della sparatoria del 30 dicembre avvenuta alle prime luci dell'alba in via Pertini, nella roccaforte del gruppo Conte: in quella circostanza venne ucciso un pastore tedesco ritenuto di proprietà dello stesso boss Domenico Conte, episodio che fece scattare la rappresaglia avvenuta pochi minuti dopo, nella quale perse la vita, per una tragica fatalità, la pensionata 83enne. I tre sono accusati a vario titolo di duplice tentato omicidio in concorso, detenzione illegale e porto in pubblico di arma da fuoco, spari in luogo pubblico, con l’aggravante di aver agito con metodo mafioso.