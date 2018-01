Agguato di Bitonto, si pente il 20enne ferito: trasferito in una località protetta

Dimesso ieri dall'ospedale, Giuseppe Casadibari ha lasciato Bitonto. Il 20enne, considerato il vero obiettivo dell'agguato costato la vita ad una donna innocente - l'84enne Anna Rosa Tarantino - ha infatti deciso di collaborare ed è stato trasferito con la sua famiglia in una località protetta, come previsto dal programma di protezione.

Intanto, qualcuno si sarebbe introdotto nell'abitazione in cui viveva, mettendola a soqquadro, come mostrato oggi dalle immagini mandate in onda dal Tg3 Puglia. La testimonianza del giovane potrebbe essere decisiva per far luce su quanto accaduto quella tragica mattina del 30 dicembre, e risalire agli autori dell'omicidio di Anna Rosa Tarantino.

Secondo la Dda, l'agguato sarebbe stato la risposta ad una precedente sparatoria compiuta poco prima davanti alla casa di un pregiudicato di un clan della città. A Bitonto, infatti, sarebbe in corso una guerra tra i clan Conte e Cipriano per il controllo delle piazze dello spaccio.