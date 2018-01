Passante uccisa a Bitonto, in Prefettura vertice con Minniti: "Fatto inaccettabile"

"Quello che è accaduto a Bitonto non è accettabile. E' inaccettabile che in Italia una persona perda la vita per essersi trovata al posto sbagliato nel momento sbagliato. Che poi non erano il posto sbagliato e il momento sbagliato e questo rende ancora più urgente una risposta". Così il ministro dell'Interno, Marco Minniti, a Bari per partecipare alla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato d'urgenza dopo i fatti dello scorso 30 dicembre a Bitonto, con la sparatoria costata la vita ad un'anziana, l'84enne Anna Rosa Tarantino, trovatasi per caso sul luogo dell'agguato.

La riunione in Prefettura

Al vertice, insieme al ministro e al prefetto di Bari, Marilisa Magno, prendono parte funzionari del Ministero e i vertici nazionali e locali delle forze dell'ordine. Presenti anche il capo della Procura di Bari, Giuseppe Volpe, il coordinatore della Direzione distrettuale antimafia Giannella, Giannicola Sinisi, sostituto pg della Corte d'Appello, Antonio Decaro e Michele Abbaticchio, sindaci di Bari e Bitonto.

"A Bitonto clan in lotta per lo spaccio"

Secondo quanto emerso dalle indagini di carabinieri e polizia, coordinate dal pm della Dda di Bari Ettore Cardinali e dal collega della Procura ordinaria Marco D'Agostino, a Bitonto sarebbe in corso una guerra fra clan rivali per il controllo dello spaccio di droga. In particolare, l'agguato in cui è rimasta uccisa Anna Rosa Tarantino potrebbe essere stato la risposta ad un'altra sparatoria avvenuta la stessa mattina nei pressi dell'abitazione di un boss locale. Tra le misure annunciate da Minniti, un piano straordinario di controllo del territorio.

La manifestazione per la legalità

I funerali della vittima si terranno questo pomeriggio, alle 16: ai commercianti l'invito ad abbassare le saracinesche in concomitanza con le esequie. In serata è prevista una manifestazione per la legalità promossa da Anci Puglia per manifestare solidarietà e vicinanza alla comunità bitontina e ribadire un secco no alla criminalità. Un corteo raggiungerà la strada del centro storico in cui si è verificato l'agguato, in cui sarà scoperta una targa per ricordare Anna Rosa Tarantino.