Colpi di pistola sparati tra la gente a Capurso: arrestato pregiudicato 41enne

I Carabinieri hanno arrestato il pregiudicato 41enne Giovanni Giancotti, ritenuto "uno degli artefici" della sparatoria avvenuta in pieno giorno a Capurso il 31 ottobre scorso, nella centralissima piazza Umberto. L'episodio avvenne attorno alle 13.30: colpi di pistola vennero sparati nonostante la presenza di numerosi pedoni e bambini che uscivano dalle scuole. Il conflitto a fuoco avvenne, secondo gli inquirenti, tra Giancotti e Roberto Pentassuglia. Entrambi i malviventi rimasero illesi e nessun passante, per una fortunata coincidenza, venne raggiunto dai proiettili che colpirono l'ingresso di un' abitazione posta a piano terra, la porta a vetri di un circolo ricreativo che in quel momento ospitava alcuni avventori e l'ingresso di un esercizio commerciale in quel momento chiuso.

Dopo le indagini e i rilievi della Scientifica, i Carabinieri arrestarono Pentassuglia al termine di 4 giorni di fuga. Oggi invece, l'arresto di Giancotti, disposto dal gip della Procura di Bari, Giulia Romanazzai, su richiesta del sostituto procuratore Savina Toscani. Denunciati anche due noti pregiudicati capursesi che avebbero aiutato Giancotti a fuggire dopo la sparatoria. I motivi del contrasto tra i due malviventi, secondo gli inquirenti, che avebbero poi determinato la violenta sparatoria del 31 ottobre, sarebbero da ricercarsi nei contrasti tra gruppi rivali per il controllo della piazza di spaccio di Capurso.