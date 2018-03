Sparatoria a Catino: colpi d'arma da fuoco in via Caravella, ucciso 43enne

Sparatoria intorno alle 18.30 in via Caravella, a Catino. Un uomo di 43 anni, Antonio Scaglioso, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. L'uomo è ritenuto vicino ad uno dei clan operanti nella zona. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, intervenuti sul posto. Sul luogo dell'agguato sono arrivati anche gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile. Più di dieci i bossoli recuperati dagli investigatori.

La cognata ferita trovata in auto

Nella stessa zona, a bordo della propria auto, è stata trovata la cognata della vittima, anche lei 43enne. La donna presentava ferite da corpo contundente al volto e alla testa. Sarebbe stata colpita presumibimente con una mazza da baseball. Soccorsa e trasportata in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia accaduto anche alla donna.