"Mi hanno sparato", ma sul posto non c'è traccia dell'agguato: indagini su ferimento a Japigia

I carabinieri indagano su un ferimento avvenuto a Japigia. Intorno alle 13 un uomo ha chiesto aiuto al 112, riferendo di essere stato ferito alle gambe da colpi di pistola in via Caldarola, nella zona del campo rom. All'arrivo di carabinieri e 118, però, sul posto non c'era traccia del ferito né della presunta sparatoria.

Successivamente l'uomo - circa 50 anni, noto per piccoli reati contro il patrimonio - si è nuovamente fatto vivo, richiamando dalla sua abitazione in provincia di Bari. Effettivamente ferito, è stato medicato in ospedale, ma ora dovrà chiarire ai militari le circostanze del presunto agguato.