Spari al Libertà, indagini in corso: al vaglio le immagini delle telecamere

Proseguono le indagini degli agenti della Questura di Bari per far luce su quanto accaduto mercoledì sera al quartiere Libertà. Gli agenti delle Volanti, intervenuti dopo alcune segnalazioni di colpi d'arma da fuoco, hanno ritrovato sul posto, all'incrocio tra via Crisanzio e via Libertà, un solo bossolo.

Indizi utili per le indagini potrebbero arrivare dall'esame delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. In seguito all'episodio, dagli accertamenti compiuti dalla polizia, non risultano feriti.