Esplode colpi di pistola contro il genero: 33enne ferito alle gambe, fermato 56enne

Prende una pistola ed esplode tre colpi di pistola contro il genero, ferendolo alle gambe. E' accaduto questo pomeriggio a Locorotondo.

Vittima un 33enne, soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato: non versa in pericolo di vita. Per il ferimento è stato fermato un 56enne, suocero del ferito. L'arma - una pistola calibro 22 - era illegalmente detenuta. I carabinieri indagano per far luce sulle cause del contrasto e sul movente del gesto.