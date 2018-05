Sparatoria all'alba sul lungomare di San Girolamo: gambizzato un 34enne

Gambizzato all'alba a San Girolamo. Nuova sparatoria a Bari, che questa volta - come riportato dal quotidiano La Repubblica - si è compiuta sul lungomare IX maggio, sede dei lavori del nuovo waterfront. Intorno alle 5 del mattino un uomo - con alcuni precedenti di polizia - è stato raggiunto alle gambe da alcuni colpi di arma da fuoco mentre stava rientrando nel suo palazzo, nella zona delle case popolari del quartiere.

E' stato subito trasportato all'ospedale San Paolo, dove è ricoverato in condizioni non gravi. L'uomo sembrerebbe essere imparentato con la famiglia malavitosa dei Lorusso, sebbene non sia mai stato coinvolto nelle inchieste relative alla criminalità organizzata nel quartiere. Gli inquirenti lo stanno interrogando, per capire se l'agguato sia in qualche modo riconducibile alla lotta tra le famiglie criminali in zona. Sul posto è intervenuta la polizia, con gli agenti delle Volanti e gli investigatori della Squadra mobile.