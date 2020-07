Colpi di pistola esplosi per la strada, sul posto nessun bossolo e niente danni: mistero a Molfetta

I Carabinieri indagano su una sparatoria avvenuta questo pomeriggio a Molfetta, in via Cormio all'angolo con via Minervini, nel rione Paradiso. I residenti della zona hanno chiamato i militari dopo aver udito almeno cinque colpi di pistola.

Sul posto sono giunte le pattuglie dell'Arma ma, dopo accurati controlli, non sono stati rinvenuti bossoli, né tracce di vetri rotti o sangue. Avviate le indagini per chiarire i contorni di un episodio al momento misterioso .