Sparatoria in pieno giorno nel centro di Molfetta: pregiudicato ferito alle gambe

Sparatoria, in pieno giorno, a Molfetta: colpi di pistola sono stati esplosi, attorno alle 12.30, nel centro della cittadina barese. Ferito alle gambe un uomo già noto alle Forze dell'Ordine, Ruggero Minervini, colpito da alcuni proiettili. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i Carabinieri per i primi rilievi. Non è ancora chiaro quanti colpi siano stati sparati. A fare fuoco, secondo una prima ipotesi, sarebbe stata una sola persona. Avviate le indagini per risalire all'autore dell'agguato.