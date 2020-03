Seconda sparatoria in due giorni al San Paolo: auto crivellata di colpi in via Olbia

Si torna a sparare al quartiere San Paolo, a un giorno di distanza dai colpi esplosi contro il muro di un bar in viale delle Regioni. Questa volta ignoti hanno crivellato di proiettili (almeno 6) una minicar in sosta, di una persona del luogo. Non si registrano feriti

Sulla vicenda indagano i Carabinieri. L'episodio, spiegano gli investigatori, potrebbe essere connesso all'esplosione di colpi avvenuta alla porta del bar Gran Caffè, avvenuta ieri sera in quello stesso quartiere.