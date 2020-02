Gambizzato 43enne al San Paolo: ferito da due colpi d'arma da fuoco, giallo sulla sparatoria

Un uomo di 43 anni, Giuseppe Amoruso, è stato ferito a colpi d'arma da fuoco nella serata di giovedì a Bari. Il 43enne, originario del San Paolo e noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, si è presentato presso il pronto soccorso dell'ospedale di quartiere. Il ferimento è avvenuto in via Liguria, nel quartiere Cecilia, zona a cavallo tra Modugno e il quartiere San Paolo.

La vittima è stata ferita ad una gamba con due colpi d'arma da fuoco: non sarebbe in pericolo di vita. Sull'episodio sono scattate le indagini dei carabinieri, che sono al lavoro per approfondire e ricostruire con chiarezza l'intera vicenda.