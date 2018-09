Sparatoria al San Paolo, colpi d'arma da fuoco in viale Puglia: ferito 36enne

A 24 ore dalla sparatoria in cui ieri, a Carbonara, ha perso la vita il 24enne Walter Rafaschieri e suo fratello è rimasto ferito, in città si registra un nuovo agguato.

36enne ferito in viale Puglia

Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi, poco prima delle 13, in viale Puglia, al quartiere San Paolo, non distante da una scuola elementare del quartiere. A rimanere ferito un 36enne, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Paolo. L'uomo è stato raggiunto da un colpo all'addome e uno al braccio.

Le indagini

Al momento non si conoscono altri dettagli sull'accaduto. L'episodio, comunque, potrebbe non essere collegato ai fatti di ieri e al precedente ferimento avvenuto nei giorni scorsi a Madonnella. Sul posto è intervenuta la polizia. Indagano gli agenti della Squadra Mobile.