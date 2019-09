Omicidio a San Pio, proseguono le indagini sul delitto. Michele Ranieri cognato di Vincenzo Strisciuglio

Michele Ranieri, freddato lo scorso 11 settembre nel quartiere San Pio di Bari, dopo una sparatoria in via della Lealtà, era il cognato di Vincenzo Strisciuglio, ritenuto tra gli esponenti dell'omonimo clan, attualmente in stato di libertà a differenza dei fratelli Gino e Domenico, detenuti. La notizia è riportata du Repubblica-Bari. Ranieri era sposato con la sorella della moglie di Strisciuglio e l'omicidio potrebbe aizzare nuovamente la lotta tra i clan della città. E' su questo che la Squadra Mobile di Bari, coordinata dal pm Lidia Giorgio, sta cercando di far luce per verificare lo stato degli equilibri tra i vari gruppi che compongono il clan ramificandolo nei quartieri cittadini. dopo il delitto compiuto con 8 colpi di pistola che hanno uccido il 39enne originario di Carbonara.