Aggualto a colpi di pistola tra i vicoli di Triggiano: pregiudicato 36enne ferito

Gambizzato in un agguato tra i vicoli di Triggiano, Nicolangelo Manzari, un pregiudicato 36enne del luogo. La sparatoria è avvenuta questa mattina nei pressi di via Torre Marinara. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Manzari, mentre stava passeggiando, è stato raggiunto da due persone in motorino e con il volto coperto dal casco, che hanno sparato due colpi di pistola alle gambe.

L'uomo ha raggiunto autonomamente il pronto soccorso per essere curato. A quel punto sono stati informati i carabinieri della locale Stazione, che hanno raggiunto il luogo della sparatoria per le successive indagini. Manzari non è in pericolo di vita. I militari stanno ora cercando di capire se l'episodio sia legato a una resa di conti della criminalità organizzata.

Notizia in aggiornamento: ultimo aggiornamento ore 15:00