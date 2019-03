Spari contro garage dell'avvocato consigliere comunale: atto intimidatorio ad Altamura

Colpi d'arma da fuoco esplosi contro il garage di un avvocato e consigliere comunale ad Altamura. Vittima dell'episodio, avvenuto nella notte, Marcantonio Colonna, consigliere comunale di maggioranza. Alcuni proiettili hanno raggiunto l'automobile che si trovava all'interno del locale.

Sull'episodio indagano i carabinieri. Già in passato Colonna era stato vittima di un altro atto intimidatorio: da chiarire se l'episodio sia riconducibile alla sua attività politica o professionale.

Intanto arrivano i messaggi di solidarietà della politica locale e non. Rossano Sasso, deputato altamurano della Lega, condanna senza mezzi termini quello che definisce un "attentato mafioso". "È un atto vile che lascia sconcertati. Massima solidarietà al Consigliere comunale Marco Colonna, noto avvocato giuslavorista, da parte mia, della Giunta, del Consiglio comunale e da tutta la parte sana di questa comunità. Tali gesti non ci appartengono e la nostra Altamura non merita di dare questa immagine. Ci affidiamo completamente al lavoro prezioso delle Forze dell'Ordine che, ne sono certa, assicureranno gli autori alla giustizia", afferma in una nota, a nome della giunta e dell'amministrazione comunale, il sindaco Rosa Melodia.