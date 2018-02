Una lastra di vetro abbandonata accanto ai cassonetti: pericolo in pieno centro

L'abbandono dei rifiuti ingombranti? Non soltanto in periferia: anche il centro murattiano, a quanto pare, non fa eccezione. A ribadirlo è l'Amiu, che questa mattina ha rimosso in via Davanzati, angolo via Melo, una lastra in vestro di 4 metri per 1, lasciata da qualcuno accanto ai cassonetti, con conseguenti pericoli per i passanti: "Solo per caso nessuno si è fatto male", commentano allarmati dall'Amiu.

La municipalizzata dei rifiuti, inoltre, ha comunicato di aver spostato i cassonetti prima ubicati sotto il ponte di Corso Cavour. "Indegno per i ragazzi che frequentano lo Scacchi ed il Pitagora assistere quotidianamente allo scempio che veniva fatto di quei cassonetti in cui, complice la scarsa luminosità, veniva buttato di tutto ed a tutte le ore. Ciò nonostante gli incivili non si rassegnano e continuano a lasciare lì i loro sacchetti. Ma noi andiamo avanti, siamo sempre di più e alla fine si sa i buoni vincono sempre".